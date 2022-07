Dopo la larga vittoria dell'Atalanta contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche, match finito per 10-0 a favore della squadra di Gasperini, l'allenatore della Dea è stato incalzato sulle questioni legate al mercato e al nome di Andrea Pinanonti: "Io ho detto che l’Atalanta ha due esigenze, quella di ringiovanire e quella di rinforzarsi. Il ringiovanimento può avvenire anche sul mercato, ma i numeri ci sono anche in casa. Sul rafforzamento dipende quello che proporrà il mercato, l’Atalanta è su molte trattative, ma in questa fase nessuno compra e nessuno vende, è una situazione di stallo. Ci sono tante idee".