Come sarà l’Italia di Luciano Spalletti? E' una della domande a cui ha risposto Luigi Garlando, nel suo pezzo scritto per la Gazzetta dello Sport per anticipare il nuovo corso azzurro dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini: "Un’Italia che darà continuità ai principi di Mancini - sostiene il giornalista -. Un 4-3-3 che presserà molto alla ricerca veloce della palla. Vorrà tenerla per dominare e attaccare, come faceva il suo Napoli. Sarà un’Italia ancora più verticale. Ma Spalletti ha una personalità forte e, come ha fatto ovunque, vorrà griffare la Nazionale con idee sue.

Aspettiamoci invenzioni tattiche e giocatori riadattati per ruolo e funzioni. Tutti ricordano Totti falso 9. Ma tra le sue intuizioni più felici ci sono anche Pizarro e Brozovic, riconvertiti da trequartisti a registi bassi, con un gran balzo di carriera. Potrebbe rifarlo in azzurro, dove il ruolo, dopo Jorginho, è senza padrone fisso. Tra le sue medaglie c’è anche l’incursore Nainggolan, lezione che potrebbe fare bene a Frattesi e Barella".