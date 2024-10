"Milan l’è on gran Milan e le sue squadre di calcio sono nate e cresciute pensando in grande. Milan e Inter agli ottavi di finale della nuova Champions? Di più: entrarci dalla porta principale della qualificazione diretta, evitando il giro lungo dei playoff". Lo scrive stamane Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha portato via un bel punto dalla tana dell’avversario peggiore, il Manchester City (0-0), trasmettendo urbi et orbi un messaggio di forza e solidità. Ma c’è ancora margine per immaginare un derby nel tratto finale di corsa. Il percorso appare a occhio più pianeggiante rispetto a quello dei cugini. Battere stasera la non terribile Stella Rossa, sconfitta in casa dal Benfica, al debutto, darebbe a Inzaghi un malloppetto rassicurante di 4 punti che potrà portare alla soglia qualificazione senza bisogno di imprese. Ipotizzando anche solo un pareggio con l’Arsenal (in casa) e perfino una sconfitta a Leverkusen, vincendo gli altri match in cui parte sempre favorita, contro avversari non galattici, come Young Boys e Sparta Praga, arriverebbero comunque 17 punti. Il tutto, ovviamente, dando per scontato che prevalga la logica, come nel calcio, in realtà, non avviene quasi mai", sottolinea Garlando.