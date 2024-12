La FIFA ha raccolto anche le considerazioni di Don Garber, commissioner della MLS, a margine del sorteggio del Mondiale per Club 2025 a Miami "Questo è il carburante per il nostro campionato, farà sì che tutti i nostri tifosi, i nostri giocatori, le nostre squadre, la nostra organizzazione si impegnino per questi due enormi tornei, sia per quanto riguarda i club che per la nazionale. La gente in America non si rende conto di quanto sarà grande la Coppa del Mondo (FIFA), e non credo che si rendano conto di quanto sarà grande il Mondiale per club. Sarà enorme.