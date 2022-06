Adriano Galliani, ad del Monza, è il protagonista di un'intervista rilasciata a Il Foglio nella quale torna a parlare dello stato di salute della Serie A della quale i brianzoli saranno per la prima volta protagonista in questa stagione: "Il campionato italiano è crollato sul piano dei ricavi, una volta era un campionato di arrivo, adesso è un campionato di transito. Per una squadra italiana oggi vincere una Champions è diventata un’impresa difficilissima. I problemi del calcio sono due: la vendita dei diritti all’estero e l’obsolescenza degli stadi. Noi quest’anno apriremo una nuova tribuna portando la capienza a 16 mila. Poi se restiamo in A andremo avanti. La Lega Serie A? Molte persone sono le stesse. Ma mi sembra molto bravo e mi ha fatto una buonissima impressione il presidente Lorenzo Casini".