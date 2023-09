A margine della cerimonia di intitolazione del 39esimo piano di Palazzo Lombardia alla memoria di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan che oggi avrebbe compiuto 87 anni, Adriano Galliani, suo storico braccio destro, ha parlato così ai cronisti: "Si sentiva tanto, tanto milanese, al punto che era uno dei pochi tifosi milanisti veri che tifava anche per l'Inter - le parole dell'ad del Monza -. Certamente non tifava i nerazzurri nel derby, ma in tutte le altre occasioni sì. Il sabato sera in cui l'Inter ha perso la finale di Champions era veramente triste perché una squadra di Milano era stata sconfitta.

E' stato un cittadino fantastico di Milano e della Lombardia, giusto che questa sala sia intitolata a lui".