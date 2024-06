Filippo Galli, interpellato da Sport Mediaset, ha eseguito una riflessione valutativa sulla prossima lotta Scudetto: "Milan, penso positivo. Siamo arrivati secondi, il gap con l'Inter è stato molto ampio. Crediamo di fare meglio nel prossimo anno. Bisogna ringraziare Pioli per i risultati ottenuti e per aver migliorato i giocatori. Come colmare il gap? Non sono scettico su Fonseca, non conosco personalmente. Mi parlano di una allenatore molto preparato, ci sono tanti elementi per poter pensare bene".