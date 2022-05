“Non capisco perché la stagione della Juventus dovrebbe essere deludente”. Lo dice Giovanni Galeone ai microfoni di SerieANews.com. L’ex allenatore di Massimiliano Allegri giudica così la stagione dei bianconeri, sconfitti dall'Inter in finale di Coppa Italia: “La stagione della Juventus è andata come doveva. Ha raggiunto la Champions con grande anticipo e non come l’anno scorso, che ha raggiunto la qualificazione solo perché il Napoli l’ha buttata via all’ultima giornata… Ha fatto due grandissime finali contro l’Inter, perse sempre ai supplementari in maniera un po’ diabolica. Due sconfitte condizionate dagli episodi e dai rigori avuti dai nerazzurri. Ieri aveva praticamente vinto la partita, dopo quel cambio molto coraggioso. Poi è andata a finire male, ma l’Inter è una squadra nettamente più forte della Juventus. È un dato oggettivo, dunque ci sta che possa vincere. E se l’Inter non vince il campionato, è solo colpa sua. Sia chiaro: il Milan ha fatto un grande cammino, ma i nerazzurri sono una squadra troppo più forte delle altre. Quindi, anche la storia che Allegri e la Juventus hanno sbagliato campionato non è giusta“.