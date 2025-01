Vinto lo scontro al vertice sul campo dell'Atalanta, sabato il Napoli ha la possibilità di mettere altro fieno in cascina in chiave corsa scudetto superando la Juventus, finora imbattuta in campionato. A dirlo è l'ex tecnico Giovanni Galeone, nel corso di un'intervista a Radio KIss Kiss Napoli: "Il Napoli può allungare in vetta, eliminare definitivamente la Juventus dalla lotta al titolo e giocarsela soltanto con l’Inter - le sue parole -. A Conte non interessa delle coppe, vuole vincere il campionato in qualsiasi club. Ora chiederà ancora un paio di calciatori per completare l’organico ed aumentare le probabilità di vittoria".