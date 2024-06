Fabio Galante non ha dubbi: all'Inter "le basi sono eccellenti e rinforzare la squadra non è semplice". È quanto sottolinea l'ex difensore ai microfoni di TMW, soffermandosi poi anche sulle prime mosse di Oaktree dopo l'addio di Suning: "L'importante è non cedere nessuno e anche la nuova proprietà stia dando continuità alle belle cose fatte da Zhang. Ottimi gli acquisti di Taremi e Zielinski e poi è stato molto importante il rinnovo di Barella. E' già un idolo della tifoseria oltre che un punto di riferimento per tutti. Può diventare sempre più un simbolo ed esserlo all'Inter è molto bello".

Questione portieri: si parla di Martinez del Genoa?

"Mi pare completo e anche con i piedi gioca bene. L'anno scorso c'era chi storceva il naso su Sommer e invece poi abbiamo visto quanto sia stato prezioso".

Per la difesa come alternativa si parla di Bijol dell'Udinese...

"Può stare nella rosa, è forte fisicamente, ha velocità e anche tecnica. Arrivando alla Pinetina giocatori come lui possono ulteriormente migliorare stando a contatto con tanti big".