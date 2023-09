Intervistato da Sky Sport a margine dell'inaugurazione di un nuovo impianto di padel a Cremona, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, torna sul ko di mercoledì contro il Sassuolo: "Siamo ancora all'inizio, c’è chi è partito meglio e chi si è ripreso. L’Inter sembrava che dovesse vincere il campionato facilmente ma non è così; basta una sconfitta come quella di mercoledì e si torna subito in equilibrio, equilibrio che vedremo fino a fine campionato tra Inter, Milan, Juventus e Napoli.

Stasera l'Inter avrà una gara importante a Salerno; al di là delle assenze i nerazzurri devono fare una partita per vincere, anche per riscattare il ko di mercoledì".