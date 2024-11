Premiato come miglior giocatore del mese in Romania, l'esterno del Parma, Dennis Man, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia. E tra le domande che gli sono state poste dai compagni di squadra, ce n'è anche una sul futuro: dove si vede in futuro, tra Inter e Milan?

Il classe 1998, una delle rivelazioni dei ducali, si è esibito in uno dei suoi dribbling abituali: "Non posso rispondere a questa domanda (ride, ndr). Vedremo".