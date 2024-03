"Giochiamo contro un’Inter semplicemente eccellente, che ha dominato la Serie A con una autorevolezza che forse nessuno si aspettava. Siamo a marzo e può già fare i conti su quando festeggerà lo scudetto e poi a Bologna ha potuto far riposare Lautaro, il pericolo numero 1..." ha premesso Jorge Paulo dos Santos Futre, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nelle ore che precedono la gara di ritorno di Champions League contro l'Inter. "Non è semplice per il mio Atletico, ma io non mi fiderei mai né di questa gloriosa squadra né di Simeone: abbiamo risorse infinite, il famoso motto è impresso nel Dna. Per questo sarà battaglia" ha detto.

Cosa ha insegnato l’andata?

"L’Inter aveva una cartuccia in più e non l’ha sparata. Poteva fare il 2-0 che avrebbe complicato ancora di più il ritorno. L’1-0, invece, tiene aperto tutto anche perché, visto che non valgono più doppio i gol in trasferta, ti puoi scoprire un po’ di più. Certo, bisogna segnare a una squadra italiana e non è mai facile, soprattutto a una così ben organizzata. Per questo Inzaghi merita tutti gli elogi che sta ricevendo”.

E a Simeone cosa è successo? È sempre il solito guerriero?

"Certo che lo è, quest’anno il percorso è stato più irregolare, ma la notte di stasera può cambiare tutto. Ormai l’Atletico ha una solida tradizione europea, è una squadra difficile da buttare fuori dalla Champions. Ritrova Griezmann, decisivo per giocare in un certo modo: è l’elemento più importante, così come per l’Inter è decisivo Lautaro, un attaccante che mi fa impazzire per come ‘fiuta’ il gol. Dovremo stare attenti".

L’Inter è davvero una delle squadre migliori del Continente al momento?

"Il modo in cui ha affrontato il City in finale nella scorsa stagione lo ha fatto capire a tutti. Non c’è dubbio che, per gioco, mentalità, forza fisica e tattica, sia una squadra top. Per questo eliminarla sarebbe una impresa doppia: non è facile, ma l’Atletico può tutto se è in serata. Speriamo che lo sia…".