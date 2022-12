"Per dare operatività dal 1° gennaio alla riforma della giustizia dell’AIA si è provveduto ad integrare gli organici della Corte Federale d’Appello, del Tribunale Federale Nazionale e della Procura Federale" si legge nell'introduzione del Comunicato ufficiale della FIGC a proposito dell'introduzione del SAOT, ovvero il fuorigioco semi automatico, in vigore già dalla prima giornata di ritorno di campionato di Serie A. Di seguito il comunicato integrale:

"L’integrazione degli organici della Giustizia Sportiva dopo la decisione di sottoporre gli arbitri alla giustizia federale, l’introduzione della tecnologia SAOT (cosiddetto fuorigioco semi automatico) in Serie A dal 27 gennaio e la decisione di convocare dal prossimo 15 gennaio tutte le componenti per giungere ad una proposta concordata di riforma dei campionati, dal momento che da parte delle leghe professionistiche non è pervenuta nessuna proposta condivisa. Sono stati questi i punti salienti affrontati nella riunione odierna del Consiglio federale, che si è aperta con il ricordo del presidente Gravina di Sinisa Mihajlovic come ‘protagonista del nostro mondo, un esempio di coraggio e di determinazione’ e Mario Sconcerti come ‘uomo di cultura e giornalista dalle rare qualità intellettuali’.

SITUAZIONE AIA. Tra i temi della riunione anche la situazione dell’AIA all’indomani delle dimissioni del presidente Alfredo Trentalange. Gravina ha ricostruito i fatti relativi alla vicenda D’Onofrio e informato il Consiglio in merito alla dettagliata relazione pervenuta dal Procuratore Federale Chinè, dalla quale si evince, tra le altre cose, che l’ex Procuratore dell’Aia all’atto di nomina, avvenuta in data 6 marzo 2021, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale già permaneva dal 15 settembre 2020, e che nel periodo dal 9 settembre 2021 al 6 settembre 2022 non è stato mai autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, dove era costretto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. A norma di Regolamento, il vice presidente Baglioni ha il compito di organizzare le prossime elezioni dell’Associazione entro 90 giorni.