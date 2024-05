Sarà Frosinone-Inter ad aprire il 36esimo turno della Serie A. La sfida dello stadio 'Benito Stirpe' si disputerà domani, alle 20:45, e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. Su FcInternews.it, come sempre, daremo ai lettori aggiornamenti pre e post partita, oltre a seguire il match con la diretta testuale.