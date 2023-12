Due buone prestazioni, ma zero punti per il Frosinone a San Siro. Il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha parlato così a Sky Sport dopo il ko di oggi contro il Milan: "Mi è sembrato di rivivere la partita contro l'Inter dove avevamo fatto bene e poi preso gol nel finale. Il calcio è fatto di episodi, loro sono stati più bravi, ci hanno rispettato. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita con le nostre assenze, abbiamo cercato di produrre un calcio piacevole, peccato che loro poi abbiano trovato il 2-0. Loro sono stati più bravi a concretizzare, anche se alla fine il nostro portiere non ha avuto grossi impegni".

Ai ragazzi dice di continuare a sognare?

"A sognare perché no, ma al tempo stesso mantenere i piedi per terra con la consapevolezza che questi ragazzi possono regalare soddisfazioni anche se sono molto giovani. Attraverso questi errori impareremo, peccato perché qui a San Siro siamo venuti sempre con un'idea e con un pensiero e andiamo via a mani vuote, sarebbe stato bello portare a casa un risultato positivo".