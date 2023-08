Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e Radio Sportiva, il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi è stato incalzato su Samuele Mulattieri, giocatore ceduto dall'Inter al Sassuolo, reduce dalla stagione in prestito ai ciociari: "Credo molto in lui, l'ho venduto io all'Inter da ragazzo. E' un giovane Immobile, con più fisico, fortissimo. Il Sassuolo ha fatto un grande acquisto, così come lo ha fatto per Boloca, ne sentirete parlare. Saranno utili anche per la Nazionale".

Un giocatore che la incuriosisce tra quelli arrivati quest'anno in Serie A?

"Beltran alla Fiorentina. Ho visto un po' di immagini e mi ha impressionato per come attacca la porta e va al tiro. Lo voglio seguire. Nzola? Poteva andare in squadre come Roma e Inter, Pradè è stato bravissimo a prenderlo, è un giocatore che ha tutto".