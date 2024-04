Ospite di Sky Sport, Sebastien Frey si esprime ampiamente sulla conquista dello Scudetto da parte dell'Inter: "Questo Scudetto vinto nel derby è la ciliegina sulla torta di questi tre anni di lavoro di Simone Inzaghi e della società. Tutti i ragazzi sono felici, è tutto strameritato. L'Inter ha fatto una grande stagione dove ha meritato in campionato, macchiata forse dall'eliminazione in Champions League visto che con la qualità di questa squadra ci si aspettava magari di andare più avanti. Ma alla fine qualche trofeo è stato portato a casa".

Sulla stagione di Yann Sommer.

"L'opinione pubblica era scettica, ma io lo seguo da tempo e l'ho sempre ritenuto un portiere importante e completo. Con un carisma silenzioso, è un grande lavoratore e trascinatore. Ha sorpreso tutti tranne me che lo seguo, ha già una carriera importante alle spalle. Ormai è una certezza per questa Inter".

Ti aspettavi un Thuram così importante?

"Lo speravo, perché è un ragazzo eccezionale. Sono felicissimo che abbia indossato la maglia dell'Inter e abbia sorpreso tutti con la velocità con la quale si è ambientato in una squadra importante. E' diventato complementare con Lautaro Martinez, si mette molto a disposizione. Anche se è qui solo da una stagione dimostra attaccamento alla maglia, sono segnali importanti per il presente e anche per il futuro di questa Inter".

Inzaghi ha saputo trasmettere tranquillità nei momenti difficili.

"Lui ha più meriti degli altri. Due anni fa e l'anno scorso è stato criticato e messo in discussione ma raramente ha fatto polemiche, si è messo sempre a lavorare con l'appoggio della società. Tutto questo gli ha permesso di trasmettere le sue idee e grazie a un mercato molto intelligente l'Inter è una grande squadra con un grande allenatore".

Qual è la maglia alla quale sei più legato?

"C'è quella della firma con l'Inter, poi quella di Francesco Moriero, l'ultima indossata da Javier Zanetti. Fino a quella di Hakan Calhanoglu, che per me da quando è arrivato all'Inter è diventato uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Grazie alle sue qualità è stato un trascinatore, ha dato equilibrio a questa Inter. Quando lo dicevo mesi fa mi ridevano in faccia, oggi lo dicono anche gli esperti che è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Grazie anche al suo lavoro, perché il merito è tutto suo, sto avendo ragione. E' il cuore di questa squadra".

Che idea ti sei fatto su questa squadra?

"Con Simone Inzaghi per me si è aperto un ciclo. Vedo una squadra molto affiatata, che sta bene insieme. Il mercato è stato molto intelligente, avete visto cosa ha detto Thuram a Zhang nella live. Per me la squadra è completa, vedremo cosa proporrà il mercato per rinforzarla in chiave Champions. Ma per me Inzaghi ritiene che la squadra è già a posto".