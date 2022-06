Se arriva anche Lukaku il tridente con Dybala e Lautaro si può fare? "Lautaro a mio parere lo cederanno per far cassa ma la squadra sarà comunque forte".

Lautaro come le è sembrato in questi anni?

"Ha richieste, ha mercato: sicuramente ha fatto ottime cose però però quel che ho visto non è mai stato decisivo nelle partite più importanti".

E se parte Skrinar?

"Perdita importante ma l'Inter ha bisogno anche di un altro centrale per la Champions. Deve comprarne uno di spessore".

Bremer come le pare?

"Non è male, magari non ha mai giocato in Champions ma è forte. Milenkovic? Bene anche lui, se hanno intenzione di prendere questi giocatori, sono buone opzioni".