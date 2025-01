A circa due mesi dai quarti di finale di Nations League contro la Germania, sono diversi i calciatori della Nazionale italiana che potrebbero cambiare maglia in questa sessione di calciomercato. Tra questi spicca Lorenzo Pellegrini, tornato decisivo con la sua Roma nel derby contro la Lazio, ma dato in parte a 1,50 dagli esperti Goldbet, quota che sale a 2 su Snai per il suo compagno di club Bryan Cristante, mentre si gioca a 2,50 l’addio di Giacomo Raspadori, mai titolare in campionato da agosto, nonostante il gol vittoria nell’ultima in casa contro il Venezia.

Sembra intenzionato ad abbandonare l’Inter, visto il progressivo calo di minutaggio, il centrocampista Davide Frattesi, capocannoniere nell’era Spalletti con l’Italia, ma sempre più ai margini del progetto di Simone Inzaghi: la sua cessione entro il 31 gennaio vale 3 volte la posta, mentre sale a 4 quella di altri due colleghi di reparto come Samuele Ricci e Sandro Tonali, tornato però nelle ultime giornate titolare fisso con il Newcastle.