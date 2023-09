Davide Frattesi arriva ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Empoli: "Un voto a questa giornata? Potevo fare meglio, specie nei tiri in porta. Oggi qualche piccione l'ho preso... L'importante però è vincere".

Cosa cambia giocare mezzala destra o sinistra? Dove rendi al meglio?

"A sinistra ho giocato poco, sicuramente ho piede invertito quando faccio le giocate ma non cambia tanto".

Avevi qualche problemino fisico? Potevi giocare 90 minuti chiedendo di spostare Barella.

"Il flessore destro non mi lascia in pace, quindi va bene così. Devo essere io intelligente ad andare a sinistra quando si crea l'occasione".

Come sono stati i primi giorni di allenamento all'Inter?

"Mi sono trovato benissimo, quando parlavo con la famiglia raccontavo che mai mi sarei aspettato di trovare un gruppo del genere. Ci sono altri contesti dove c'è gente che vince scudetti o va in finale Champions ma non ha l'umiltà di questo gruppo. Mi ha aiutato conoscere i giocatori della Nazionale. Io quarto centrocampista? Per me questa è una specie di sfida per migliorare sempre di più".

Come avete affrontato l'errore di Bastoni in Champions nello spogliatoio?

"Nessuna presa in giro, avevamo anche poco tempo per preparare la partita. Ci siamo concentrati su quello".

Ci racconti i tuoi ultimi mesi straordinari?

"Da tanto tempo non dormivo così poco. Sicuramente è stato tutto bellissimo, dall'arrivo all'Inter al gol nel derby fino all'esordio in Champions. Un bel settembre, con tante soddisfazioni".

Speravi arrivasse Scamacca all'Inter?

"Chiaramente sì, perché oltre ad essere mio amico è l'attaccante italiano più forte e poteva darci una mano. Lo farà con l'Italia".

Chiudiamo la questione Leao?

"Ma sì, sono cose che succedono in campo e rimangono lì. Poi lui mi è simpatico, nessun problema; ci sta lo sfottò ma resta in campo".