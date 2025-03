È iniziato quest'oggi a Clairefontaine, centro sportivo della Nazionale francese, il lavoro degli uomini di Didier Deschamps in vista delle sfide di Nations League contro la Croazia. Tra i momenti salienti di questo raduno, il ritorno nella nazionale francese di Kylian Mbappé, dopo un'assenza di sei mesi, ma anche le condizioni di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che come da ammissione del tecnico Simone Inzaghi sta giocando sul dolore da diverso tempo per via di un problema alla caviglia.

Tikus, la cui convocazione non ha mancato di suscitare qualche brusio, verrà sottoposto già in giornata ad accertamenti medici per valutare la gravità dell'infortunio. Un'eventuale indisponibilità rappresenterebbe un duro colpo per i Bleus, che perderebbero un elemento importante per il proprio settore offensivo. Il primo allenamento coinvolgerà principalmente coloro che hanno giocato di meno coi loro club nel fine settimana.