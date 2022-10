Le telecamere di Sportmediaset hanno intercettato ieri un abbraccio tra José Mourinho e due suoi ex giocatori, entrambi all’Inter. Si tratta di Romelu Lukaku e Javier Zanetti, rispettivamente attaccante e vicepresidente dell’Inter. I due hanno parlato con lo Special One per un minuto buono a testa, prima che l’allenatore si congedasse per andare nello spogliatoio della sua Roma.