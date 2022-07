Secondo giorno di ritiro per l'Inter che dopo il raduno di ieri si è ritrovata al Suning Training Centre, dove questa mattina erano presenti anche Beppe Marotta e Piero Ausilio per assistere all'allenamento della squadra di Inzaghi, come raccontava Sky Sport nelle scorse ore. Previsto per domani il ritorno di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa che si uniranno ai già accasati Handanovic, Gosens, Darmian, D'Ambrosio e i nuovi arrivati, o "volti nuovi" - come si legge nel tweet dell'Inter - come Mkhitaryan, Bellanova, Asllani... Il resto del gruppo, nella fattispecie il resto dei giocatori impegnati nell'ultimo round di Nazionali, farà ritorno alla Pinetina dopo la gara con il Lugano.