Rino Foschi, ex direttore sportivo fra le altre del Palermo, si è espresso sul futuro di Nikola Milenkovic ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Io egoisticamente Milenkovic lo terrei. Nel calcio sono successe cose ben peggiori di questa. Potrebbe essere il difensore giusto per il salto di qualità della squadra di Italiano. Stiamo parlando di un calciatore importante".

Cosa dovrebbe succedere in caso di una sua eventuale cessione?

"Non è facile, credo che gli addetti ai lavori sapevano di questa situazione. Secondo me stanno lavorando nel silenzio, la Fiorentina qualcosa di importante penso che lo abbia già sotto controllo".