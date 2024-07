Torna sulla spiaggia di Cervia il Forum aperto al pubblico 'Lo Sport fa Viaggiare', che venerdì 26 luglio alle ore 18 coinvolgerà esperti di turismo e sport, presso il Fantini Club in Lungomare G.Deledda, spiaggia 182. Il tema dell’edizione 2024 dell’incontro è “L’impiantistica sportiva per il turismo e per il sociale”: fra i relatori attesi anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter, che sul tema degli impianti si è espresso anche lo scorso sabato a Giardini Naxos.

Insieme a Marotta, interverrà anche Serse Cosmi, ex allenatore di Perugia e Arezzo, oltre a Mattia Missiroli, sindaco della cittadina romagnola con un passato da calciatore nelle file del club locale.