Intervenuto sulle freqeunze di 1 Station Radio durante la trasmissione '1 Football Club', l'ex portiere di Napoli e Atalanta, Alberto Fontana ha risposto a proposito della bella gara all'orizzonte tra Inter e Napoli: "La sosta non avrà sicuramente aiutato la squadra azzurra per il momento positivo vissuto. Nessuno, tuttavia, conosce ancora le condizioni fisiche dei calciatori e delle squadre, bisognerà attendere. L'Inter non mollerà, fare risultato contro il Napoli sarebbe determinante, anche se la squadra di Spalletti merita la posizione in classifica odierna".