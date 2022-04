Domenica 5 giugno 2022 si terrà l’edizione 2022 di StrAMALA che avrà una doppia anima: da un lato un evento vero e proprio si svolgerà a Milano con partenza alle ore 10.00 da Viale Byron (di fronte alla Palazzina Appiani) dove sarà allestito un villaggio con animazione e tante intrattenimenti a tinte nerazzurre; dall’ altro un appuntamento digitale diffuso che raccoglierà partecipanti da qualsiasi parte del mondo, consentendo a tutti di prendere parte alla StrAMALA senza limitazioni territoriali. Non solo sport, ma anche solidarietà! StrAMALA corre con FONDAZIONE PUPI, la Onlus nata nel 2001 per volontà di Paula de la Fuente e Javier Zanetti che opera da 20 anni nell’ambito della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti in un’area di Buenos Aires.

Per ogni iscrizione alla StrAMALA, sarà devoluto €. 1.00 a sostegno dei progetti della Fondazione PUPI. Nella tappa di Milano è previsto un percorso di 5 km di corsa/camminata non competitiva. Per partecipare alla tappa di Milano sarà necessaria l’iscrizione online a partire da €13,00 fino all’1/05 e di € 15,00 dal 2/05 al 3/06 attraverso il sito ufficiale dell’evento. Il pacco gara si potrà ritirare di persona qualche giorno prima della corsa o farlo spedire con un costo aggiuntivo di €8, 50 per spese di spedizione. Per partecipare alla Virtual Edition sarà necessaria l’iscrizione, sempre online, pagando € 13,00 fino al 5/06. Il pacco gara verrà spedito presso l’indirizzo indicato nella fase d’iscrizione al costo aggiuntivo di €8,50. Per qualunque altra informazione consultare il sito ufficiale della manifestizione.