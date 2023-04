Roberto Firmino rompe il silenzio sul suo futuro. Intervistato da ESPN Brasil al termine del match pareggiato per 2-2 contro l'Arsenal, il brasiliano ha ammesso che a fine stagione lascerà il Liverpool: "Non voglio dire molto perché altrimenti potrei emozionarmi. Questo club ha una grande tradizione, sono grato a Dio per tutto quello che abbiamo costruito. È una situazione nuova che non ho mai vissuto.