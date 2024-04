"Non sappiamo come andrà a finire, ci impegniamo in questa coppa come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi anni" ha detto dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano a Mediaset prima di affrontare l'Atalanta nella gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, iniziata da qualche minuto. "Siamo ancora una volta protagonisti di questa competizione a cui teniamo, oggi sarà difficile. Affrontare in semifinale significa affrontare squadre forti, i ragazzi spero che abbiano il furore giusto" rimarcando il percorso fatto in Coppa lo scorso anno, concluso al secondo posto dopo aver perso la finale contro l'Inter.

Quanto ci tieni a regalare un trofeo ai viola?

"Sarebbe una grande soddisfazione. Essere in corsa su tre fronti, come anche lo è l'Atalanta, fa capire che stiamo dando seguito ad un percorso. Ci teniamo per l'ambiente, per il nostro Direttore che non dimenticheremo mai e da qui alla fine vogliamo onorarlo, per tutto ciò che ha dato e bisogna dare qualcosa in più per lui".