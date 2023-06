Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham, percorrendo anche la finale di Coppa Italia: "Non vedo l'ora di vedere questo stadio gremito: raggiungere due finali in una stagione è un traguardo incredibile, la prima è andata male ma ne siamo venuti fuori a testa alta. Dobbiamo mettere in campo quello spirito ma commettere meno errori sia in attacco che in difesa".