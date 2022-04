La Fiorentina arriva a San Siro per sfidare il Milan con il dente avvelenato dopo il brutto ko con l'Udinese. La garanzia la dà in conferenza stampa il tecnico gigliato Vincenzo Italiano: "Pensiamo solo a questi venti giorni, andiamo avanti con fiducia. Domani sarà una battaglia contro i primi della classe, noi faremo di tutto per non farci battere. Milan campione d'Italia? Tutte le squadre hanno momenti di alti e bassi, sta succedendo anche a noi. Il Milan ha due punti di vantaggio ed ha più chance di tutte di arrivare fino alla fine. Avrà però gare difficili davanti, con squadre che si giocano ancora qualcosa".