Parlando ai canali ufficiali del club viola, l'attaccante francese della Fiorentina Jonathan Ikoné è tornato con la mente alla grande occasione avuta nell'ultimo match di campionato a San Siro contro l'Inter, un contropiede mal sfruttato in pieno recupero che poteva valere il blitz per gli uomini di Vincenzo Italiano: "Ho fatto una buona azione ma non sono riuscito a concretizzare. A fine match ho parlato con il mister e sperava facessi gol ma penso che il portiere sia stato bravo. Spero di segnare nelle prossime partite".