Fiorentina con un piede in finale di Coppa Italia dopo il successo per 2-0 nell'andata delle semifinali sul campo della Cremonese, ma per Antonin Barak c'è il rischio di sottovalutare il rischio di una possibile rimonta dei lombardi nel ritorno in programma giovedì prossimo al Franchi: "Inter e Juventus sono le squadre più forti che potremmo incrociare, ma noi pensiamo alla partita di ritorno contro la Cremonese perché il pericolo c'è sempre, soprattutto in turni secchi come sarà il ritorno a Firenze - ha spiegato il centrocampista ceco a TMW -. Se fai un errore, la partita si apre e può succedere di tutto. Siamo sereni e dopo l'esperienza in Conference sappiamo che poi alla fine non è mai facile qualificarsi. L'attenzione è molto più alta rispetto all'inizio, siamo maturati.

In questo momento pensiamo molto alle Coppe, entrambe. Sono per noi grandi obiettivi, dove sappiamo che abbiamo la possibilità di fare qualcosa che in campionato è più difficile. In Serie A siamo distanti dagli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione".