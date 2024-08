La Fiorentina ha definito l'accordo col Reims per l'arrivo del centrocampista marocchino Amir Richardson, figlio dell'ex campione di pallacanestro Michael 'Sugar' Ray Richardson, che domani sarà a Firenze per le visite mediche. Con l'ingaggio di Richardson, anche i gigliati decidono di abbandonare dopo l'Inter il nome di Tanner Tessmann, un'operazione che sembrava ben indirizzata, ma che invece alla fine della fiera è sfumata complici le richieste degli agenti. Tessmann, stando a quanto riferito da TrivenetoGoal, resta comunque in uscita dal Venezia.