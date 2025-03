Rimasto ai box per circa un mese dopo un infortunio alla caviglia rimediato nel match d'andata contro l'Inter, Yacine Adli ha ritrovato il campo nell'ultima partita vinta dalla sua Fiorentina contro la Juventus, ultima gara prima della sosta che l'ex Milan ha giusto assaggiato per qualche giro d'orologio: "In questo momento sto bene, ho passato un mese fuori con un brutto infortunio alla caviglia e sto riprendendo piano piano il ritmo capendo cosa posso fare. Comunque sto meglio e cerco di dare il massimo per tornare al mio miglior livello prima possibile", ha detto a Radio Sportiva, dove ha fatto un primo bilancio stagionale e dove ha parlato anche della lotta scudetto: "Il campionato è molto aperto e può succedere di tutto. Dobbiamo finire bene" ha detto.

Da spettatore esterno, chi vedi favorito per lo scudetto?

"In Italia l'Inter è al momento la squadra più forte, con tanti impegni bisogna vedere come riusciranno a gestirli. Il Napoli gioca una sola gara a settimana e ha forse il calendario più favorevole. L'Atalanta spingerà fino alla fine e può essere la sorpresa, ma penso che se l'Inter non sbaglia vincerà lo scudetto".