Un indonesiano che tifa Argentina. Si tratta di Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, che a poche ore dalla finalissima del Mondiale si schiera al fianco dell'Albiceleste, avversaria della Francia che andrà alla caccia del bis: "La mia favorita era il Brasile, ora spero che vinca una sudamericana perché non succede da molto tempo (dal 2002, ndr). Forza Argentina. Forza, Messi, mostra la tua classe al mondo", le parole del tycoon contenute in un video sul profilo Instagram ufficiale della FIFA.