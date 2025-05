Come annunciato il mese scorso, la leggendaria rock band dei Linkin Park si esibirà nel Final Kick Off Show della finale di Champions League PSG-Inter. Oltre a loro, nella cerimonia d'apertura della finale del 31 maggio alla Munich Football Arena, i tifosi allo stadio e a casa potranno ballare sulle note del violinista di fama mondiale David Garret, il quale suonerà una versione riarrangiata di "Seven Nation Army", mentre gli ambasciatori dei club finalisti, Javier Pastore e Javier Zanetti, porteranno il trofeo poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

Pubblicato originariamente nel 2003, "Seven Nation Army" è diventato un vero e proprio inno sportivo. L'interpretazione al violino di Garrett è destinata a racchiudere le emozioni e l'arte del momento, scaldando ancora più il clima mentre le squadre si preparano per il calcio d'inizio.

"Sono molto entusiasta di partecipare a questo calcistico unico. È un grande onore esibirmi prima della finale di Champions League del 2025. Da appassionato di calcio, guardo sempre la Champions League ogni volta che ho tempo. È meraviglioso che questa grande festa del calcio si svolga di nuovo a Monaco, anche se purtroppo stavolta non ci sarà la Germania. Avendo suonato alla finale di Monaco qualche anno fa, per me significa molto farne parte per la seconda volta", ha dichiarato Garrett a UEFA.com.

Prodigio del violino che ha affinato la sua arte alla Juilliard School di New York, Garrett ha una lunga storia di collaborazione con il calcio. Ha infatti accompagnato il tenore Jonas Kaufmann durante la finale di UEFA Champions League del 2012, sempre a Monaco, mentre nel 2020 ha registrato "Symphony Of Silence", nuova versione dell'inno della UEFA Europa League, per trasmettere e rappresentare le emozioni suscitate dagli stadi vuoti durante il COVID-19. Più di recente, Garrett ha partecipato al sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2024 presso l'Elbphilharmonie di Amburgo.