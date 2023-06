Nella settimana della finale di Champions League, a Istanbul, la UEFA Foundation for Children raccoglierà donazioni per aiutare le persone colpite dai devastanti terremoti nei due paesi.

In stretta collaborazione con la Federcalcio turca (TFF), la UEFA ha annunciato una serie di attività di raccolta fondi e di supporto logistico e morale per aiutare le persone colpite devastanti terremoti in Turchia e in Siria lo scorso febbraio. Ciò fa seguito a una donazione iniziale di 200.000 euro da parte della UEFA e del suo partner, la UEFA Foundation for Children, per sostenere la vasta operazione umanitaria a favore delle vittime attraverso un Fondo Terremoto dedicato. Anche le federazioni affiliate alla UEFA hanno sostenuto l'iniziativa di raccolta fondi con donazioni per oltre 900.000 euro.

Le attività di raccolta fondi e di supporto durante la finale includeranno:

I tifosi e i visitatori della finale di UEFA Champions League di quest'anno a Istanbul saranno invitati al 'tap-to-donate' con i terminali forniti da Mastercard, che saranno disponibili presso lo UEFA Champions Festival, lo Stadio Olimpico Atatürk e le Fan Zone. I proventi delle donazioni sosterranno un progetto congiunto UEFA Foundation/Mastercard in Turchia.



​​​​Domenica 11 giugno, allo UEFA Champions Festival allo Yenikapı Park, si terrà un concerto gratuito in cui gli artisti inviteranno gli artisti al "'tap-to-donate'. Il principale artista locale Ferman Akgül e Can Şengün Orchestra & Friends ospiteranno alcuni dei migliori musicisti turchi sul palco principale, a partire dalle 19:00. Non è richiesto alcun biglietto per accedere all'area del festival e al concerto.



Oltre ai terminali 'tap-to-donate', le persone potranno effettuare una donazione tramite un codice QR.



Nell'ambito del lavoro in corso della UEFA Foundation a sostegno delle persone colpite, alcuni bambini colpiti dai terremoti accompagneranno i giocatori - come parte dell'attivazione della Mastercard Player Mascot - e la squadra arbitrale in campo durante la finale. La UEFA Foundation offrirà inoltre a due gruppi di bambini della regione colpita la possibilità di assistere agli allenamenti ufficiali delle squadre di entrambe le finaliste, Manchester City FC e FC Internazionale Milano, il giorno prima della partita allo stadio Atatürk Olympic.



Poiché gli spettatori non sono autorizzati a portare monete negli stadi in Türkiye in base alle normative locali, anche le monete rimosse prima dell'accesso alla finale saranno donate al Earthquake Fund a sostegno delle persone colpite dai terremoti in Türkiye e in Siria.



Le donazioni saranno distribuite dalla UEFA Foundation for Children in stretta collaborazione con la TFF a una serie di partner che stanno attivamente assistendo le comunità colpite. Questi partner stanno offrendo supporto per la salute mentale ai bambini attraverso iniziative legate al calcio e aiutando la riabilitazione dei bambini che hanno subito gravi lesioni a causa dei terremoti.