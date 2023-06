L’81% degli appassionati guferà l’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City. E’ questo il dato emerso dalla campagna 'Tifi o Gufi?' ideata da Superscommesse con l’obiettivo di scoprire quanti tifosi sostengono o remano contro le italiane nel loro percorso nelle Coppe Europee.

Dalle risposte dei 53.211 utenti che hanno partecipato al sondaggio, è emerso che per le prime due finali disputate il sostegno è andato verso le squadre che non si sono rivelate vincitrici: infatti, il 72% degli utenti ha risposto di aver tifato per la Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia, così come il 67% ha garantito di essersi schierato dalla parte della Fiorentina in finale di Conference League contro il West Ham.

Un raduno di 'gufi', invece, è previsto nella serata del 10 giugno: infatti, l’81% di chi ha preso parte al sondaggio ha scelto di schierarsi apertamente contro l’Inter di Simone Inzaghi nell’imminente finale di Istanbul contro il gigante City.