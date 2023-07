Filippo Galli è intervenuto a TMW Radio per parlare della situazione del Milan e nelle sue risposte ha analizzato anche la scelta di Frattesi di giocare nell'Inter e non nei rossoneri, decisione poi supportata dall'accordo trovato tra i club. “È un giocatore importante nel ruolo di mezzala. Ha scelto l’Inter in maniera decisa e credo proprio per questo riuscirà a dare il meglio di sé. Nel centrocampo del Milan invece non sarebbe stato così adatto", ha risposto Galli.