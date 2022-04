In occasione dei sorteggi per il Mondiale 2022, Luis Figo, presente a Doha per la cerimonia, ha così commentato la seconda assenza consecutiva dell'Italia: "Perdere in casa con la Macedonia del Nord è spaventoso. Poi è toccato a noi affrontare i balcanici ed eccoci qui, sorteggiati nel Gruppo H della Coppa del Mondo con Uruguay, Ghana e Corea del Sud. Se il Portogallo fosse stato sconfitto dalla Macedonia, non sarebbero più sussistite le condizioni per la conferma del nostro ct Fernando Santos. Dodici anni senz’Italia ai Mondiali, mamma mia".