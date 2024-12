La presidenza della FIGC sembra correre verso la continuità. L'attuale presidente, Gabriele Gravina è difatti l’unico candidato alla presidenza della Federcalcio anche per il prossimo quadriennio. A renderlo noto è Calcio e Finanza che ricorda anche la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, fissata per i giorni scorsi. A deadline oltrepassata, oltre al presidente uscente non risultano altre candidature, ragioni che lasciano presagire la rielezione di Gravina, che potrebbe avvenire già il prossimo 3 febbraio, data in cui è stata fissata fatto l'assemblea elettiva.