Gabriele Gravina smentisce le dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport da Andrea Abodi, ministro dello sport, secondo il quale sarebbe pronto a rinunciare alla sua ricandidatura come presidente della FIGC. "Non ho alcuna intenzione di fare un passo indietro - ha detto all'ANSA il numero uno del calcio italiano -. L'ho già detto pubblicamente e l'ho ribadito privatamente anche al ministro Andrea Abodi: scioglierò la riserva più avanti, dopo essermi confrontato con tutte le componenti federali. Mi tocca ricordare che la presidenza della Figc non è un incarico di nomina ministeriale al vertice di un ente pubblico, ma una rappresentanza di un movimento sportivo sussidiario e autonomo, che trae legittimazione e fiducia solo dalla libera volontà delle sue componenti".