Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato delle difficoltà dell'estate del calcio italiano. Il format a 20 squadre per la Serie B non cambierà. Il 28 luglio prenderemo in esame le richieste di riammissioni, grazie alla nuova norma entro 30 giorni da quella data avremo finito tutti i gradi di giudizio e siamo disposti ad aspettarli per non perdere credibilità", le parole riprese da Tuttosport.