Dopo che Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitri della FIFA, aveva sottolineato l'importanza di "rendere più comprensibile la decisione dell'arbitro dopo l'intervento del VAR", evidenziando la sperimentazione in atto al Mondiale per club in Marocco, l'attività della spiegazione in tempo reale delle decisioni assunte dal VAR al pubblico presente proseguirà. L'iniziativa, infatti, stando a quanto riferiscono i colleghi di Forbes, sarà allargata anche al Mondiale Femminile che si terrà questa estate in Australia e Nuova Zelanda.