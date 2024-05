La FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, sarebbe vicina ad un accordo di licenza per videogiochi con il publisher 2K Sports per rilanciare la serie calcistica FIFA in vista della Coppa del Mondo del 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Novità sul tema potrebbero essere già svelate entro la fine di quest’anno.

All’inizio del 2024, 2K Sports di Take-Two Interactive era stata collegata ad un’intesa di questo tipo con la FIFA, e ora secondo il rivenditore di videogiochi Mohplay è possibile che un primo videogioco di questa nuova serie sia lanciato sul mercato a fine anno, presumibilmente con il titolo “FIFA 2K25”.

Il portfolio di 2K Sports include la popolarissima serie NBA 2K e giochi incentrati su WWE e tennis professionistico, mentre in passato ha sviluppato simulazioni anche per la National Football League (NFL), la National Hockey League (NHL) e il PGA Tour.

Il precedente partner della FIFA, EA Sports, ha messo fine a un’intesa trentennale con la FIFA nel 2022 dopo che le due parti non sono riuscite ad accordarsi su nuovi termini economici. Si è capito che EA considerava i termini di licenza proposti dalla FIFA troppo restrittivi, mentre l’organo di governo del calcio mondiale avrebbe voluto raddoppiare il valore della licenza fino a un miliardo di dollari.

Da allora, Electronic Arts ha rinominato il suo titolo come “EA Sports FC”, mentre la FIFA ha lanciato una serie di titoli online e per dispositivi mobili, ma ha indicato il suo desiderio di tornare sul mercato delle simulazioni calcistiche rafforzando le indiscrezioni sul potenziale coinvolgimento di 2K.

«Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che porta il nome della FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e i fan del calcio», ha detto all’epoca il presidente della FIFA Gianni Infantino. «Il nome FIFA è l’unico titolo globale e originale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26, e così via – la costante è il nome FIFA e rimarrà per sempre e sarà il migliore».