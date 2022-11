Gianni Infantino sarà l'unico candidato in corsa per le elezioni presidenziali della FIFA che andranno in scena nel marzo 2023. "A seguito dell'invito alle elezioni emesso dal Consiglio FIFA il 30 marzo 2022 - si legge in una nota di Ginevra - le federazioni affiliate alla FIFA hanno proposto, nei tempi e nelle forme dovute, il seguente candidato per le elezioni presidenziali che si terranno al 73° Congresso FIFA a Kigali, in Ruanda, il 16 marzo 2023: Sig. Gianni Infantino (Presidente FIFA in carica) Non è stata presentata altra candidatura".

Infantino, numero uno del calcio mondiale dal 2016, sarà al suo ultimo mandato.