Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma: "Con il nuovo allenatore la Roma non dovrebbe cambiare troppo nell'undici titolare. Ho visto la gara con l'Inter, non penso ci saranno tante differenze. De Rossi è un allenatore che vuole ottenere il massimo dai suoi giocatori".