Il Feyenoord annuncerà lunedì prossimo tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la partita casalinga contro l'Inter, in programma il prossimo 5 marzo e valida per gli ottavi di finale di Champions League. Le vendite inizieranno lo stesso giorno, così i sostenitori potranno assicurarsi subito il loro posto per la grande sfida del De Kuip.